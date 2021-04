Ulivieri: “Juve senz’anima, la mia su Pirlo e Superlega. L’Inter gioca male? Rispondo così” (Di venerdì 30 aprile 2021) Parola a Renzo Ulivieri.Diversi sono i temi trattati dal presidente dell'AIAC, intervistato ai microfoni di Fanpage.it: dal progetto Superlega, naufragato nel giro di circa 48 ore, alle prestazioni offerte fin qui dalle big del calcio italiano. Ma non solo... "Superlega? Una cosa fatta male e fortunatamente è andata come doveva, era sbagliata in tutto. Non era una grande occasione e, come ho già detto, era un progetto sbagliato", sono state le sue parole.Pirlo - "Un allenatore fa parte di un ambiente, dove ci sono anche i calciatori e la società. La Juventus è in un momento in cui la sua anima sta venendo a mancare dopo tante vittorie: quell'anima era composta dai Buffon, i Chiellini, i Bonucci, i Barzagli e dallo stesso Pirlo ma piano piano ci deve essere una ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 aprile 2021) Parola a Renzo.Diversi sono i temi trattati dal presidente dell'AIAC, intervistato ai microfoni di Fanpage.it: dal progetto, naufragato nel giro di circa 48 ore, alle prestazioni offerte fin qui dalle big del calcio italiano. Ma non solo... "? Una cosa fattae fortunatamente è andata come doveva, era sbagliata in tutto. Non era una grande occasione e, come ho già detto, era un progetto sbagliato", sono state le sue parole.- "Un allenatore fa parte di un ambiente, dove ci sono anche i calciatori e la società. Lantus è in un momento in cui la sua anima sta venendo a mancare dopo tante vittorie: quell'anima era composta dai Buffon, i Chiellini, i Bonucci, i Barzagli e dallo stessoma piano piano ci deve essere una ...

