Uffici e terrazza per eventi al posto del parcheggio | sigilli a struttura del Centro Commerciale

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPiedimonte Matese – I carabinieri hanno sequestrato per abusi edilizi, su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, un immobile facente parte del“Cotton Villagge” di Piedimonte Matese (Caserta), dove sorgono, un deposito merci e unaper la ristorazione e gli. Per la Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha coordinato l’indagine, l’immobile, oggetto di un permesso a costruire rilasciato dal Comune nel 2018, doveva essere destinato aper i clienti del, mentre il titolare del “Cotton Village” ne avrebbe modificato illecitamente la destinazione d’uso con la complicità dell’amministratore dele del progettista ...

