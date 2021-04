Ued | Riccardo e Roberta confermano la crisi | il motivo è Armando

Leggi su formatonews

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’ex coppia di Uedla: le cose non procedono come speravanoNonostante la notizia della presuntatrasembrava archiviata, l’ex coppia di Uomini e donne ha confermato che le cose non stanno procedendo come speravano. I due si erano scelti nel programma della De Filippi solo poche settimane fa, ma qualcosa di recente è accaduto. La Di Padua, ha abbandonato lo studio insieme al suo amore con tanto di petali rossi giurandosi rispetto reciproco e pensando anche ad un futuro insieme. Ma cosa è successo adesso?Ued inEntrambi avevano cercato di smentire tali voci, poche ...