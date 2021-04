Tv: è morto Johnny Crawford, la baby star di 'The Rifleman' (Di venerdì 30 aprile 2021) Los Angeles, 30 apr. - (Adnkronos) - L'attore statunitense Johnny Crawford, giovanissimo attore dei telefilm western della stagione d'oro e baby star della serie "The Rifleman" (1958-1963), è morto giovedì 30 aprile all'età di 75 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato da "The Hollywood Reporter" che ricorda che a Crawford nel 2019 era stato diagnosticato il morbo di Alzheimer e una campagna GoFundMe organizzata da Paul Petersen - sostenitore degli ex attori bambini ed ex star di "The Donna Reed Show" - era stata lanciata per aiutare la famiglia a far fronte alle spese. Crawford aveva 12 anni quando apparve per la prima volta nei panni di Mark McCain, figlio del vedovo Lucas McCain (Marck McCain), in "The ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Los Angeles, 30 apr. - (Adnkronos) - L'attore statunitense, giovanissimo attore dei telefilm western della stagione d'oro edella serie "The" (1958-1963), ègiovedì 30 aprile all'età di 75 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato da "The Hollywood Reporter" che ricorda che anel 2019 era stato diagnosticato il morbo di Alzheimer e una campagna GoFundMe organizzata da Paul Petersen - sostenitore degli ex attori bambini ed exdi "The Donna Reed Show" - era stata lanciata per aiutare la famiglia a far fronte alle spese.aveva 12 anni quando apparve per la prima volta nei panni di Mark McCain, figlio del vedovo Lucas McCain (Marck McCain), in "The ...

