**Tv: 30 anni fa ultima puntata di ‘Dallas’, sesso, intrighi e potere per la serie dei record** (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – Il 3 maggio 1991, esattamente trent’anni fa, dopo 14 stagioni e 357 episodi veniva trasmessa negli Usa l’ultima puntata di ‘Dallas’. Cedeva così lo scettro la regina delle soap, una delle più famose e viste della storia, trasmessa in oltre 90 nazioni, che detiene ancora il record dell’episodio più visto nel mondo, ‘Chi ha sparato a J.R.?’, con 360 milioni di telespettatori. Numeri impressionanti, forse irripetibili. “Eravamo tutti rapiti, affascinati da questa serie, una delle prime che raggiunse un’importanza planetaria – spiega Maurizio Costanzo all’Adnkronos – Erano soap pazzesche, erano le prime storie raccontate in tv. Poi dopo hanno raccontato tutto”. Prodotta dalla Cbs statunitense dal 1978 al 1991, ‘Dallas’ è stata trasmessa in Italia dal 4 febbraio ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – Il 3 maggio 1991, esattamente trent’fa, dopo 14 stagioni e 357 episodi veniva trasmessa negli Usa l’di. Cedeva così lo scettro la regina delle soap, una delle più famose e viste della storia, trasmessa in oltre 90 nazioni, che detiene ancora il record dell’episodio più visto nel mondo, ‘Chi ha sparato a J.R.?’, con 360 milioni di telespettatori. Numeri impressionanti, forse irripetibili. “Eravamo tutti rapiti, affascinati da questa, una delle prime che raggiunse un’importanza planetaria – spiega Maurizio Costanzo all’Adnkronos – Erano soap pazzesche, erano le prime storie raccontate in tv. Poi dopo hanno raccontato tutto”. Prodotta dalla Cbs statunitense dal 1978 al 1991,è stata trasmessa in Italia dal 4 febbraio ...

