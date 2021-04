**Tv: 30 anni fa ultima puntata di 'Dallas', sesso, intrighi e potere per la serie dei record** (3) (Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) - Tra i personaggi, i più popolari sono sicuramente J.R. (Larry Hagman, morto nel 2012) e sua moglie Sue Ellen (Linda Gray). Una curiosità: inizialmente, il personaggio di Linda Gray era nato come ruolo secondario, tanto da non comparire addirittura nei titoli di testa. Ma nel corso della serie, gli sceneggiatori si resero conto che Sue Ellen era uno dei ruoli in assoluto più seguiti e amati dal pubblico, e la fecero diventare, in corso d'opera, uno dei personaggi chiave dell'intera storia. Così anche per il ruolo di J.R., che inizialmente era meno importante di quello di Pamela Ewing (Victoria Principal): ma secondo il principio che 'la bontà in tv non paga', il perfido petroliere J.R. ha surclassato Pamela, diventando in assoluto il vero protagonista di tutto il serial. Dagli Stati Uniti al Regno Unito, dall'Europa al Sud America, e persino in paesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) - Tra i personaggi, i più popolari sono sicuramente J.R. (Larry Hagman, morto nel 2012) e sua moglie Sue Ellen (Linda Gray). Una curiosità: inizialmente, il personaggio di Linda Gray era nato come ruolo secondario, tanto da non comparire addirittura nei titoli di testa. Ma nel corso della, gli sceneggiatori si resero conto che Sue Ellen era uno dei ruoli in assoluto più seguiti e amati dal pubblico, e la fecero diventare, in corso d'opera, uno dei personaggi chiave dell'intera storia. Così anche per il ruolo di J.R., che inizialmente era meno importante di quello di Pamela Ewing (Victoria Principal): ma secondo il principio che 'la bontà in tv non paga', il perfido petroliere J.R. ha surclassato Pamela, diventando in assoluto il vero protagonista di tutto il serial. Dagli Stati Uniti al Regno Unito, dall'Europa al Sud America, e persino in paesi ...

QuiMediaset_it : Su #Canale5 edizione record del #MaurizioCostanzoShow che ha concluso la stagione dominando gli ascolti della secon… - ZZiliani : Noi siamo quel paese in cui #Orsato dopo 4 anni va in tv a spiegare l'errore commesso con Pjanic, dice (davvero) ch… - FBiasin : 35 anni fa una sequenza agghiacciante di scelte/errori/mancanze causarono il più grande disastro nucleare della sto… - ottochannel : Pompei: la tragedia di Grazia, morta e 24 anni - radiokemonia : Stai ascoltando: George Michael, Aretha Franklin-I Knew You Were Waiting (For Me) La musica anni 80 solo su… -