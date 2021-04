Turismo, sold-out per le vacanze al mare. I nodi per ripartire (Di venerdì 30 aprile 2021) La stagione estiva è alle porte, ma restano ancora molte incognite per il Turismo, che potrebbe veder latitare gli stranieri sino al prossimo anno, a favore di un Turismo quasi completamente tricolore. Molti nodi da risolvere per far ripartire la stagione turistica: dal no alle isole Covid free sul modello della Grecia, al pass vaccinale che latita. Nel frattempo, è boom di prenotazioni per le località di mare. sold-out per le località di mare “Ci sono ottimi segnali di prenotazioni domestiche per i mesi di luglio e agosto che lasciano presagire una stagione intensa per le strutture turistico-ricettive nelle località balneari, che iniziano a scaldare i motori”, annuncia Federbalneari, secondo cui è in pole position la Sardegna, che ha prospettive di prenotazioni fra ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) La stagione estiva è alle porte, ma restano ancora molte incognite per il, che potrebbe veder latitare gli stranieri sino al prossimo anno, a favore di unquasi completamente tricolore. Moltida risolvere per farla stagione turistica: dal no alle isole Covid free sul modello della Grecia, al pass vaccinale che latita. Nel frattempo, è boom di prenotazioni per le località di-out per le località di“Ci sono ottimi segnali di prenotazioni domestiche per i mesi di luglio e agosto che lasciano presagire una stagione intensa per le strutture turistico-ricettive nelle località balneari, che iniziano a scaldare i motori”, annuncia Federbalneari, secondo cui è in pole position la Sardegna, che ha prospettive di prenotazioni fra ...

Advertising

Agenzia_Dire : Federbalneari segnala i primi sold out per i mesi di luglio e agosto nelle località costiere italiane: 'Ora acceler… - ItaliaaTavola : Nonostante le condizioni climatiche sfavorevoli, il dehor del ristorante di Porta Ticinese è sold out. In assoluta… - PugliaStream : Turismo, sarà una buona estate. «Prenotazioni crescono. Alcuni periodi già sold out» -