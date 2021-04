Tumori ipofisari | cosa sono | sintomi e trattamento

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’ipofisi è una piccola ghiandola, la cui principale funzione consiste nella secrezione di ormoni con i quali regola il funzionamento di quasi tutti i sistemi endocrini del nostro corpo (tiroide, surreni, ovaie, testicoli). È localizzata alla base dell’encefalo, appena dietro il naso, ha una dimensione di 5-7 mm ed è suddivisa in due lobi distinti: adenoipofisi (o ipofisi anteriore) e neuroipofisi (o ipofisi posteriore). L’ipofisi anteriore produce i seguenti ormoni: l’ormone della crescita (GH) che agisce direttamente sui tessuti, è il principale ormone necessario per l’accrescimento, stimola la deposizione del calcio nel tessuto osseo e la proliferazione delle cellule cartilaginee, aumenta la massa dei muscoli scheletrici e stimola la sintesi proteica; la prolattina (PRL) agisce sulla ghiandola mammaria stimolando la secrezione di latte dopo il parto; l’ormone tireotropo (TSH) ...

