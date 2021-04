Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: calendario, programma, orari e diretta tv (Di venerdì 30 aprile 2021) Tutto pronto a Tokyo per la Coppa del Mondo 2021 di Tuffi in programma dall’1 al 6 maggio in Giappone. In palio diversi pass olimpici per i Giochi in programma, sempre nella città nipponica, tra fine luglio e inizio agosto. Di seguito il calendario completo delle gare con orari e diretta televisiva dell’evento. calendario E orari Sabato 1 maggio Ore 3 italiane – Preliminari sincro trampolino 3 metri femminile Ore 5.30 – Preliminari sincro piattaforma 10 metri maschile Ore 9 – Finale sincro trampolino 3 metri femminile Ore 11 – Finale sincro piattaforma 10 metri maschile Domenica 2 maggio Ore 3 italiane – Preliminari sincro piattaforma 10 metri femminile Ore 5.30 – Preliminari sincro ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Tutto pronto aper ladeldiindall’1 al 6 maggio in Giappone. In palio diversi pass olimpici per i Giochi in, sempre nella città nipponica, tra fine luglio e inizio agosto. Di seguito ilcompleto delle gare contelevisiva dell’evento.Sabato 1 maggio Ore 3 italiane – Preliminari sincro trampolino 3 metri femminile Ore 5.30 – Preliminari sincro piattaforma 10 metri maschile Ore 9 – Finale sincro trampolino 3 metri femminile Ore 11 – Finale sincro piattaforma 10 metri maschile Domenica 2 maggio Ore 3 italiane – Preliminari sincro piattaforma 10 metri femminile Ore 5.30 – Preliminari sincro ...

Ultime Notizie dalla rete : Tuffi Coppa Noemi Batki a caccia di un'altra carta olimpica Alla ricerca di un'altra carta olimpica. Dal 1 al 6 maggio l'Aquatics Center di Tokyo ospiterà la Coppa del Mondo di Tuffi, ultima occasione per staccare i pass olimpici e test event in vista della rassegna a cinque cerchi. Tra le file dell'Italia ci sarà anche Noemi Batki , già qualificata nella ...

Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: calendario e regolamento pass olimpici in palio Nel weekend prenderà il via la Coppa del Mondo di tuffi a Tokyo . Un appuntamento fondamentale, quello che andrà in scena all'Aquatics Centre della capitale giapponese, perché assegnerà i rimanenti pass olimpici per i Giochi che ...

Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: un grande spettacolo con gli italiani protagonisti attesi OA Sport Tuffi, Noemi vola a Tokyo per conquistare il pass olimpico anche nel sincro 10 TRIESTE. L’Italia dei tuffi prova a respirare il clima olimpico a meno di tre mesi dai Giochi di Tokyo. Lunedì scorso la spedizione azzurra guidata dal direttore tecnico Oscar Bertone è infatti partit ...

Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: calendario e regolamento pass olimpici in palio Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021 dal 1° al 6 maggio: il calendario e il regolamento dei pass olimpici in palio ...

