“Tu sai chi c’è dietro Tommaso Zorzi”. Si scoprono le carte, rivelazione pesante in diretta: “Vogliono solo spremerlo” (Di venerdì 30 aprile 2021) Periodo d’oro per il vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi. L’influencer milanese è diventato uno dei volti più amati della televisione ed è stato voluto da Ilary Blasi come opinionista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Tommaso Zorzi conduce anche Il Punto Z, il programma su Mediaset Extra dove il vincitore del Grande Fratello Vip intervista tutti i protagonisti collegati al programma e alcuni volti del reality show di Canale 5. E indiscrezioni di Santo Pirrotta, opinionista della trasmissione condotta da Adriana Volpe, Ogni Mattina, parlano anche di un altro programma in arrivo per lui. Si tratterebbe di uno show in prima serata su Italia 1. “È una cosa segretissima. – ha raccontato l’opinionista di Ogni Mattina – Presto lo vedremo con un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Periodo d’oro per il vincitore del Grande Fratello Vip 5. L’influencer milanese è diventato uno dei volti più amati della televisione ed è stato voluto da Ilary Blasi come opinionista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.conduce anche Il Punto Z, il programma su Mediaset Extra dove il vincitore del Grande Fratello Vip intervista tutti i protagonisti collegati al programma e alcuni volti del reality show di Canale 5. E indiscrezioni di Santo Pirrotta, opinionista della trasmissione condotta da Adriana Volpe, Ogni Mattina, parlano anche di un altro programma in arrivo per lui. Si tratterebbe di uno show in prima serata su Italia 1. “È una cosa segretissima. – ha raccontato l’opinionista di Ogni Mattina – Presto lo vedremo con un ...

Advertising

Eccoci4 : @bortogi @marco_sossai Quello che capita ogni tanto sui social, sai, gli haters repressi che si svegliano la mattin… - GigiEinaudi : @dorinileonardo Grazia Nasi sai chi è scommetto... - SangiovannieGiu : RT @artofsangiulia: “Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero Non siamo stelle, siamo mete… - MaddalenaDicec1 : RT @artofsangiulia: “Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero Non siamo stelle, siamo mete… - SilvioMagliano : Questa sera, alle ore 19.00, sarò in diretta in occasione dell'incontro sul tema 'Lo sai che c'è l'esenzione IMU pe… -

Ultime Notizie dalla rete : sai chi Stefano Bettarini al veleno contro Zorsi: "Il suo successo? Io so chi c'è dietro di lui e ?" Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco" ma, a quel punto Sorge ha detto "non è tutta farina del suo sacco e tu sai chi c'è dietro di lui ". E Bettarini : " A quella gente che gli sta attorno non ...

Le Girls della Manzoni tra tecnologia e innovazione Chi l'ha detto che le distanze imposte dalla pandemia impediscano di ideare, creare ed eseguire ... CHISSA' SE LO SAI!!! (nella prima foto) - Il gioco che fa divertire con le parole. Si pesca una lettera ...

Sai chi zompa? Chi sape zompà Acrinews.it Il settore della ristorazione torna all’attacco Malgrado le violente interruzioni, il settore della ristorazione ha saputo organizzarsi con delivery, asporto e, talvolta, investendo di più.

Luca Nisco: «Quel biglietto non andava consegnato, chi l’ha scritto studi un po’ meglio la storia» Luca Nisco, strapperebbe ancora quel bigliettino inneggiante al Duce, vista la piega che ha preso questa storia? «Il cuore mi dice di sì, ma la ragione mi dice che potevo trovare una modalità differen ...

Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco" ma, a quel punto Sorge ha detto "non è tutta farina del suo sacco e tuc'è dietro di lui ". E Bettarini : " A quella gente che gli sta attorno non ...l'ha detto che le distanze imposte dalla pandemia impediscano di ideare, creare ed eseguire ... CHISSA' SE LO!!! (nella prima foto) - Il gioco che fa divertire con le parole. Si pesca una lettera ...Malgrado le violente interruzioni, il settore della ristorazione ha saputo organizzarsi con delivery, asporto e, talvolta, investendo di più.Luca Nisco, strapperebbe ancora quel bigliettino inneggiante al Duce, vista la piega che ha preso questa storia? «Il cuore mi dice di sì, ma la ragione mi dice che potevo trovare una modalità differen ...