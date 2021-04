“Troppe cose da dire…”. Giulia Stabile e Sangiovanni, la ballerina racconta cosa succede davvero tra loro. “Nonostante tutto, è così” (Di venerdì 30 aprile 2021) Giulia Stabile, parole colme di amore per Sangiovanni. La relazione tra i due allievi di Amici continua a concedere grandi sorprese. Un amore che non ha mai temuto l’occhio indiscreto delle telecamere, quello nato tra il cantante e la ballerina, che arriva a colpire il cuore di fan e telespettatori con sincerità e immediatezza. La lettera d’amore scritta da Giulia non può passare inosservata. Un amore fresco, giovane e sincero, che non teme alcun giudizio e che sente la libertà di esprimersi. Un’edizione sicuramente avvincente quella di Amici che ha acceso i riflettori non solo sui talenti della scuola ma anche sulle amicizie e sugli amori nati tra i banchi. La love story tra Giulia e Sangiovanni continua a splendere di luce propria, incantando un pubblico che non può ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021), parole colme di amore per. La relazione tra i due allievi di Amici continua a concedere grandi sorprese. Un amore che non ha mai temuto l’occhio indiscreto delle telecamere, quello nato tra il cantante e la, che arriva a colpire il cuore di fan e telespettatori con sincerità e immediatezza. La lettera d’amore scritta danon può passare inosservata. Un amore fresco, giovane e sincero, che non teme alcun giudizio e che sente la libertà di esprimersi. Un’edizione sicuramente avvincente quella di Amici che ha acceso i riflettori non solo sui talenti della scuola ma anche sulle amicizie e sugli amori nati tra i banchi. La love story tracontinua a splendere di luce propria, incantando un pubblico che non può ...

