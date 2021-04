Tribunale boccia Campidoglio su mancato riconoscimento figli a coppia gay (Di venerdì 30 aprile 2021) – Il Tribunale civile di Roma ha accolto il ricorso presentato da una coppia gay alla quale l’ufficiale di Stato Civile del comune di Roma aveva negato l’annotazione dell’atto con il quale la signora Gabriella Catanese aveva legittimamente riconosciuto innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerveteri la minore I.R.N. E’ quanto si legge nel decreto 13649/2019 RGVG emesso dal Tribunale il 4 aprile 2021. A darne notizia è il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, il quale, contattato dalla coppia, aveva firmato personalmente l’atto di registrazione per il riconoscimento della figlia da parte dell’altro genitore richiedente. Gabriella Catanese e Desirè Nica, quest’ultima anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore I. R. ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021) – Ilcivile di Roma ha accolto il ricorso presentato da unagay alla quale l’ufficiale di Stato Civile del comune di Roma aveva negato l’annotazione dell’atto con il quale la signora Gabriella Catanese aveva legittimamente riconosciuto innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerveteri la minore I.R.N. E’ quanto si legge nel decreto 13649/2019 RGVG emesso dalil 4 aprile 2021. A darne notizia è il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, il quale, contattato dalla, aveva firmato personalmente l’atto di registrazione per ildellaa da parte dell’altro genitore richiedente. Gabriella Catanese e Desirè Nica, quest’ultima anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità sullaa minore I. R. ...

