Trentacinque anni fa l’Italia si affacciò per la prima volta in Rete (Di venerdì 30 aprile 2021) Ben 35 anni fa l'Italia stabiliva per la prima volta un collegamento ad Internet grazie ad un incredibile lavoro del Cnuce-CNR di Pisa L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 30 aprile 2021) Ben 35fa l'Italia stabiliva per laun collegamento ad Internet grazie ad un incredibile lavoro del Cnuce-CNR di Pisa L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Trentacinque anni fa l'Italia si collegò per la prima volta a Internet #internet - TuttoAndroid : Trentacinque anni fa l’Italia si affacciò per la prima volta in Rete - MediasetTgcom24 : Trentacinque anni fa l'Italia si collegò per la prima volta a Internet #internet - iviaggidispeedy : Trentacinque anni fa l'Italia si collegò a Internet per la prima volta - GiaPettinelli : Trentacinque anni fa l'Italia si collegò a Internet per la prima volta - Hi-tech - ANSA -