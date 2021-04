Tre punti per Champions e salvezza: Milan favorito, ma occhio alla legge dell’ex (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCon l’Inter ormai sulla via del tricolore, la 34ª giornata di Serie A si anima soprattutto con tre match in cui si incrociano i due fronti caldi della classifica, vale a dire la caccia alla zona Champions e la lotta per non retrocedere. Il primo è Milan–Benevento, in programma domani sera a San Siro. Entrambe sono in un periodo negativo. I rossoneri vengono da due sconfitte consecutive e sono ormai stati agganciati da Napoli e Juventus; i sanniti stanno vivendo un 2021 rovinoso, cominciato proprio con la sconfitta con il Milan all’andata e proseguito con soli 13 punti in 19 partite. Per gli esperti di Stanleybet.it il segno «1» è quasi scontato, a 1,35. Ci sono però due precedenti che possono mettere in allarme Pioli: il primo riguarda la gloria rossonera ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCon l’Inter ormai sulla via del tricolore, la 34ª giornata di Serie A si anima soprattutto con tre match in cui si incrociano i due fronti caldi della classifica, vale a dire la cacciazonae la lotta per non retrocedere. Il primo è–Benevento, in programma domani sera a San Siro. Entrambe sono in un periodo negativo. I rossoneri vengono da due sconfitte consecutive e sono ormai stati agganciati da Napoli e Juventus; i sanniti stanno vivendo un 2021 rovinoso, cominciato proprio con la sconfitta con ilall’andata e proseguito con soli 13in 19 partite. Per gli esperti di Stanleybet.it il segno «1» è quasi scontato, a 1,35. Ci sono però due precedenti che possono mettere inrme Pioli: il primo riguarda la gloria rossonera ...

