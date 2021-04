Transizione ecologica, come accelerare secondo Edo Ronchi (Di venerdì 30 aprile 2021) Il bello della cronaca è che alle volte sorprende. E spiazza. Prendiamo ad esempio una posizione che spesso viene presentata come estremista: bocciare il taglio delle emissioni serra del 55% entro il 2030 e chiedere di più. Calcolando che l’obiettivo precedente era il 40%, si potrebbe essere tentati di dire: accontentatevi! E che non si accontentino i Fridays for Future e Greenpeace passi. Anzi, è dovuto. Ma se a dare loro ragione sono i giudici della Corte costituzionale tedesca, che hanno deciso che quella misura prevista dalla legge è insufficiente, le cose cambiano. Anche i distratti si incuriosiscono, cercano il perché. E questo perché lo trovano nelle motivazioni della Corte tedesca che si appella – e qui non c’è da stupirsi perché la tradizione viene rispettata – alla logica. La logica è questa. Se siamo d’accordo – e tutti o quasi dicono di esserlo – sul fatto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Il bello della cronaca è che alle volte sorprende. E spiazza. Prendiamo ad esempio una posizione che spesso viene presentataestremista: bocciare il taglio delle emissioni serra del 55% entro il 2030 e chiedere di più. Calcolando che l’obiettivo precedente era il 40%, si potrebbe essere tentati di dire: accontentatevi! E che non si accontentino i Fridays for Future e Greenpeace passi. Anzi, è dovuto. Ma se a dare loro ragione sono i giudici della Corte costituzionale tedesca, che hanno deciso che quella misura prevista dalla legge è insufficiente, le cose cambiano. Anche i distratti si incuriosiscono, cercano il perché. E questo perché lo trovano nelle motivazioni della Corte tedesca che si appella – e qui non c’è da stupirsi perché la tradizione viene rispettata – alla logica. La logica è questa. Se siamo d’accordo – e tutti o quasi dicono di esserlo – sul fatto ...

