Tragico incidente sul GRA: morto il primario di Neurochirurgia del San Camillo Agazio Menniti (Di venerdì 30 aprile 2021) Lutto all’ospedale San Camillo di Roma per la perdita del primario di Neurochirurgia, Agazio Menniti. Il medico aveva solo 46 anni. E’ morto nella serata di ieri in seguito ad un Tragico incidente stradale sul GRA, mentre stava rientrando a casa dal lavoro a bordo della sua moto. Il 46enne è stato tamponato ed è caduto dalla moto, finendo a terra, per poi essere travolto e ucciso da un’altra auto che sopraggiungeva. Un incidente fatale, avvenuto in una manciata di secondi. L’ospedale San Camillo piange il Neurochirurgo Agazio Menniti Il dottor Menniti lascia la moglie, Annamaria, e due figli. Sia la famiglia che i suoi colleghi sono sotto choc. «Aveva finito poco prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) Lutto all’ospedale Sandi Roma per la perdita deldi. Il medico aveva solo 46 anni. E’nella serata di ieri in seguito ad unstradale sul GRA, mentre stava rientrando a casa dal lavoro a bordo della sua moto. Il 46enne è stato tamponato ed è caduto dalla moto, finendo a terra, per poi essere travolto e ucciso da un’altra auto che sopraggiungeva. Unfatale, avvenuto in una manciata di secondi. L’ospedale Sanpiange il NeurochirurgoIl dottorlascia la moglie, Annamaria, e due figli. Sia la famiglia che i suoi colleghi sono sotto choc. «Aveva finito poco prima ...

Advertising

CorriereCitta : Tragico incidente sul GRA: morto il primario di Neurochirurgia del San Camillo Agazio Menniti - zannazyu : RT @GiorgiaMeloni: Le immagini del tragico incidente al Monte Meron per le celebrazioni di Lag Ba-Omer ci lasciano senza parole. @ECRparty… - francomtonelli : RT @sandrogozi: Mi unisco al dolore delle famiglie delle vittime di questo tragico incidente. Vicinanza e solidarietà al popolo israeliano… - Walter14854505 : RT @GiorgiaMeloni: Le immagini del tragico incidente al Monte Meron per le celebrazioni di Lag Ba-Omer ci lasciano senza parole. @ECRparty… - NatyTricolore : RT @GiorgiaMeloni: Le immagini del tragico incidente al Monte Meron per le celebrazioni di Lag Ba-Omer ci lasciano senza parole. @ECRparty… -