Tragedia in Israele a evento religioso, 44 morti e 150 feriti (Di venerdì 30 aprile 2021) La Tragedia sul monte Meron in Galilea dove migliaia di ultraortodossi celebravano la festività di Lag Ba'Omer. Poco dopo la mezzanotte alcune persone sarebbero cadute dalle gradinate innescando una ...

