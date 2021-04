Tragedia al raduno degli ultra - ortodossi | nella calca 44 morti e 150 feriti

Advertising

fattoquotidiano : Israele, tragedia a un raduno religioso ebraico con 100mila persone: almeno 44 morti e 150 feriti - SmorfiaDigitale : Israele, tragedia a un raduno religioso ebraico con 100mila persone: almeno 44 m... - bizcommunityit : Israele, calca al raduno degli ebrei ultraortodossi sul Monte Meron: almeno 44 morti e 150 feriti - SorellaGertrud : Israele, calca al raduno degli ebrei ultraortodossi sul Monte Meron: almeno 44 morti e 150 feriti. Netanyahu: 'Disa… - Ricky0193 : Leggevo che in Israele sono morte diverse decine di persone in un raduno religioso con oltre 100 mila persone. Se f… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia raduno

Una: è di almeno 44 morti e oltre 150 feriti, una ventina dei quali in gravi condizioni, il ...l'incidente è stata "una fuga precipitosa" delle persone che stavano partecipando al...Così ildi massa ebraico sul monte Meron, in Galilea, si è trasformato in: oltre i 44 morti, sono circa 150 persone ferite nella ressa sul Monte Meron di cui 6 in condizioni critiche, ...Le immagini che arrivano dal Monte Meron sono tragiche e dolorose. Così su Twitter il sottosegretario per gli Affari europei, Enzo ...In Israele le grandi celebrazioni per la festa di Lag B'Omer, a monte Meron, si sono trasformate in tragedia. Più di 40 persone sono morte schiacciate dalla calca e oltre 150 fedeli sono rimasti ferit ...