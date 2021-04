Traffico Roma del 30-04-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale ci sono incolonnamenti verso San Giovanni dalla galleria Giovanni XXIII alla Salaria e da via dello Scalo di San Lorenzo a viale Castrense code anche in direzione opposta verso lo stadio Olimpico da viale Castrense sino al bivio per laL’Aquila proprio sulla tratto Urbano dellaL’Aquila code da Portonaccio la tangenziale nelle due direzioni e da Viale Togliatti fino al bivio per il raccordo in uscita dalla città chiuso viale Jonio tra via Lampedusa via Matteo Bandello verso Piazza Talenti a causa di un incidente ripercussioni nell’area circostante su via di Tor Carbone sempre per un incidente Ci sono rallentamenti tra la via Appia Antica via Papirio Carbone verso la pianura va trafficata la...