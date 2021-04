Traffico Roma del 30-04-2021 ore 10:00 (Di venerdì 30 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione in studio Gianfranco Bellomo Traffico intenso è rallentato su tutte le consolari in entrata verso il centro sul grande raccordo anulare e coda per Traffico in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Appia a Roma Nord per Traffico sulla via Cassia a partire dalla Giustiniana fino a via Due Ponti nel direzione centro in coda per Traffico anche nei via Flaminia dal vivo per il grande raccordo anulare fino a Corso di Francia coda per Traffico sul tratto Urbano dell’a24 da Tor Cervara sino all’ingresso con la tangenziale est verso il centro Traffico rallentato sulla tangenziale est verso lo stadio Olimpico da via delle Valli a via Salaria e rallentamenti sulla tangenziale est e tra l’uscita per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in studio Gianfranco Bellomointenso è rallentato su tutte le consolari in entrata verso il centro sul grande raccordo anulare e coda perin carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Appia aNord persulla via Cassia a partire dalla Giustiniana fino a via Due Ponti nel direzione centro in coda peranche nei via Flaminia dal vivo per il grande raccordo anulare fino a Corso di Francia coda persul tratto Urbano dell’a24 da Tor Cervara sino all’ingresso con la tangenziale est verso il centrorallentato sulla tangenziale est verso lo stadio Olimpico da via delle Valli a via Salaria e rallentamenti sulla tangenziale est e tra l’uscita per ...

