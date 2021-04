Tottenham, Mason: «Kane ama il club, la Champions non sarà decisiva» (Di venerdì 30 aprile 2021) Ryan Mason ha parlato del futuro di Harry Kane al Tottenham Ryan Mason, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa toccando anche l’argomento relativo al futuro di Harry Kane. «Kane ama il club e negli ultimi otto o nove anni si è consacrato come uno dei migliori attaccanti del mondo. È un professionista serio e costante. Non ci saranno conversazioni tra me e lui su nient’altro che non siano l’allenamento e la partita che ci aspetta. La qualificazione in Champions non credo sarà decisiva per la sua permanenza». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Ryanha parlato del futuro di HarryalRyan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa toccando anche l’argomento relativo al futuro di Harry. «ama ile negli ultimi otto o nove anni si è consacrato come uno dei migliori attaccanti del mondo. È un professionista serio e costante. Non ci saranno conversazioni tra me e lui su nient’altro che non siano l’allenamento e la partita che ci aspetta. La qualificazione innon credoper la sua permanenza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

