Torvaianica, stagione balneare al via dal 15 maggio: le spiagge diventano smoke e plastic free (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha appena firmato l'ordinanza balneare 2021 con cui si stabilisce l'avvio della stagione balneare il 15 maggio prossimo e fino al 31 ottobre 2021. Come lo scorso anno tutti gli stabilimenti balneari avranno l'obbligo di rispettare le misure antiCovid predisponendo un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione: prodotti igienizzanti per gli utenti, elenco degli accessi per un periodo di 30 giorni, rilevamento facoltativo della temperatura corporea, riorganizzazione degli spazi al fine di evitare assembramenti, distanza di almeno 1,5 m tra i lettini e area di 10 mq per ogni ombrellone. spiagge libere: ecco come funzioneranno Sulle spiagge libere saranno garantite, come ogni anno, otto postazioni di salvataggio con assistente bagnante, ...

