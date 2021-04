Tornano i jeans strappati da teenager. Ecco i trucchi per abbinarli con stile in età adulta (Di venerdì 30 aprile 2021) Chi ha più di 30 anni lo ricorda bene, quel periodo in cui a dettare legge in fatto di stile erano le anticipatrici delle influencer, da Britney Spears a Paris Hilton. I loro jeans preferiti? strappati, a vita bassa, da indossare con crop-top striminziti e borse logo. I tagli sulle ginocchia hanno rappresentato un’epoca, quella pop della nostra adolescenza. E i jeans strappati dietro, davanti o lateralmente Tornano a sorpresa tra le tendenze primavera estate 2021, grazie all’ondata Duemila che contagia la moda. Come indossarli oggi, senza sembrare delle eterne teenager? 5 look di tendenza con i jeans ... Leggi su iodonna (Di venerdì 30 aprile 2021) Chi ha più di 30 anni lo ricorda bene, quel periodo in cui a dettare legge in fatto dierano le anticipatrici delle influencer, da Britney Spears a Paris Hilton. I loropreferiti?, a vita bassa, da indossare con crop-top striminziti e borse logo. I tagli sulle ginocchia hanno rappresentato un’epoca, quella pop della nostra adolescenza. E idietro, davanti o lateralmentea sorpresa tra le tendenze primavera estate 2021, grazie all’ondata Duemila che contagia la moda. Come indossarli oggi, senza sembrare delle eterne? 5 look di tendenza con i...

