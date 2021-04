Torna il Pigneto Film Festival dal 19 al 25 settembre 2021

(Di venerdì 30 aprile 2021) Giunto alla quarta edizione, ilvuole raccontare, attraverso uno sguardo internazionale, una Roma inusuale, combattuta tra l’eterna bellezza del centro e la verità dell’anima della periferia. Dal 19 al 25, un programma ricco di incontri, anteprime e mostre con lo scopo di “essere un raccoglitore trasversale di idee, dall’arte alla musica alla letteratura, per arrivare alla nostra passione, il cinema” come spiegano gli organizzatori. Ad ospitare ilsaranno il Cinema Aquila e il Cinema Avorio, sale storiche del quartiere, e Largo Venue. Già annunciata la presenza di Bauli in Piazza – We Make Events, che presenterà in anteprima nazionale, durante la serata finale del 25, il documentario realizzato in questi mesi e durante le ...

Dal 15 al 25 settembre con un bando per filmmaker per realizzare un'opera durante il festival

Dal 19 al 25 settembre si terrà la quinta edizione del Pigneto Film Festival.