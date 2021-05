TOP DIECI | CARLO CONTI E DUE NUOVE SQUADRE DI VIP PER GIOCARE SUI GUSTI DEGLI ITALIANI

(Di venerdì 30 aprile 2021) Torna “Top”, il varietà-gioco di Rai1 condotto dae dedicato ai, in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, venerdì 30 aprile alle 21.25. Una nuova occasione per le famiglie di “” e conoscere curiosità di ogni tipo sugli usi e abitudini del nostro Paese. Anche questa settimana duedi celebrities, composte ognuna da 3 personaggi famosi, si affronteranno con l’obiettivo di ‘stilare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini. La seconda da Anna Tatangelo, Diletta Leotta, Sabrina Salerno. Ospite della serata Umberto Tozzi che, intervistato da, racconterà quali sono le classifiche ...

