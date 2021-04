Toninelli | vergognosa difesa di Grillo Salvini | “Quel video fa schifo | tu sei fuori dal mondo” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 aprile 2021) Daniloha perso un’altra occasione per stare zitto. Tiene banco da Del Debbio ildelirante di Beppeindel figlio Ciro. E l’ex ministro delle Infrastrutture lo ha difeso in più di una occasione. Così a Dritto e Rovescio – ospite in collegamento Matteo– vengono proposte proprio le deliranti affermazioni con cui Danilosi è profuso in un’arrampicata sugli specchi spericolata pur di difendere l’indifendibile fondatore del M5S., la ridicoladichiedevano sel’avesse sparata grossa. Lui rispondeva: “No, no, vi sbagliate”. “Ma come… ha detto che è strano denunciare dopo otto giorni”, gli facevano ...