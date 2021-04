The Wardrobe annunciato per Xbox Series e Xbox One (Di venerdì 30 aprile 2021) Lanciato su PS4, Nintendo Switch e PC anni fa, The Wardrobe arriverà anche su Xbox Series e Xbox One oltre che PS5. The Wardrobe arriva finalmente anche su console Microsoft Francesco Liotta, Director di CINIC Games ha affermato: Pur essendo concentrati sui nuovi sviluppi, non potevamo perdere l’occasione di portare The Wardrobe anche sulle console di ultima generazione. L’affetto che la community ci ha dimostrato in questi anni chiedendo a più riprese un sequel ci ha spinto a riversare parte delle nostre forze di sviluppo in questo porting. L’obiettivo era accontentare una buona parte di videogiocatori che nel 2018, quando The Wardrobe arrivò su PlayStation 4 e Switch, non aveva avuto l’occasione di immergersi nelle ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 30 aprile 2021) Lanciato su PS4, Nintendo Switch e PC anni fa, Thearriverà anche suOne oltre che PS5. Thearriva finalmente anche su console Microsoft Francesco Liotta, Director di CINIC Games ha affermato: Pur essendo concentrati sui nuovi sviluppi, non potevamo perdere l’occasione di portare Theanche sulle console di ultima generazione. L’affetto che la community ci ha dimostrato in questi anni chiedendo a più riprese un sequel ci ha spinto a riversare parte delle nostre forze di sviluppo in questo porting. L’obiettivo era accontentare una buona parte di videogiocatori che nel 2018, quando Thearrivò su PlayStation 4 e Switch, non aveva avuto l’occasione di immergersi nelle ...

