"The Walking Dead", Jacob Young entra nel cast dell'ultima stagione (Di venerdì 30 aprile 2021) L'undicesima e ultima stagione di "The Walking Dead" aggiunge un volto nuovo al proprio cast. Si tratta di Jacob Young, quarantunenne americano noto al pubblico delle soap opera "Beautiful" e "La valle dei pini". I dettagli relativi al suo personaggio restano al momento sotto il più stretto riserbo, tranne per il nome: Deaver. Esso non sembra trovare alcun corrispettivo nei fumetti di Robert Kirkman e Charlie Adlard a cui la serie zombie si ispira. Non sarebbe però la prima volta che gli annunci per i provini riportano un nome fasullo al fine di mantenere segreta l'identità di figure chiave della storia (lo stesso era successo durante la ricerca dell'attore per Negan, poi interpretato da Jeffrey Dean Morgan). Cosa sappiamo dei nuovi personaggi Attenzione: i paragrafi che ...

