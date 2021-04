The Last Kingdom 5 sarà l'ultima stagione, Netflix ha annunciato la chiusura della serie (Di venerdì 30 aprile 2021) Netflix ha confermato che The Last Kingdom 5 sarà l'ultima stagione della serie storica tratta dalla saga letteraria di Bernand Cornwell. The Last Kingdom 5 sarà l'ultima stagione della serie storica tratta dalla saga letteraria scritta da Bernard Cornwell, come confermato da Netflix. Il progetto, prodotto in collaborazione con Carnival Films, concluderà quindi la storia iniziata sul piccolo schermo sei anni fa, inizialmente su BBC. La quinta stagione di The Last Kingdom sarà composta da dieci puntate e le riprese sono attualmente in corso in Ungheria ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 aprile 2021)ha confermato che Thel'storica tratta dalla saga letteraria di Bernand Cornwell. Thel'storica tratta dalla saga letteraria scritta da Bernard Cornwell, come confermato da. Il progetto, prodotto in collaborazione con Carnival Films, concluderà quindi la storia iniziata sul piccolo schermo sei anni fa, inizialmente su BBC. La quintadi Thecomposta da dieci puntate e le riprese sono attualmente in corso in Ungheria ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Last Kingdom 5 sarà l'ultima stagione, Netflix ha annunciato la chiusura della serie… - uuniversekook : @jvnsyhj non la conosco!! la mia è the last di yoongi - Soulblavk0 : RT @flvj4_: 'I think Levi was always the last 'stronghold' of Erwin's humanity' non voglio sapere più niente eruri canon sono in lacrime ht… - flvj4_ : 'I think Levi was always the last 'stronghold' of Erwin's humanity' non voglio sapere più niente eruri canon sono i… - PainedEggs : RT @SteveYurko: The Last Supper- Leonardo da Vinci (1498) -