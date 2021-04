The Kolors, esce il nuovo singolo Cabriolet Panorama (Di venerdì 30 aprile 2021) E' uscito "Cabriolet Panorama" (per Island Records), il nuovo singolo dei Kolors. Il singolo electro - funk è stato scritto da Stash e Davide Petrella e prodotto da Stash e Zef ed è accompagnato da un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 aprile 2021) E' uscito "" (per Island Records), ildei. Ilelectro - funk è stato scritto da Stash e Davide Petrella e prodotto da Stash e Zef ed è accompagnato da un ...

Ultime Notizie dalla rete : The Kolors THE KOLORS il video e il testo di 'Cabriolet panorama' il nuovo singolo E' on line il video di CABRIOLET PANORAMA il nuovo singolo dei THE KOLORS. Il video, in modo completamente coerente con il brano, riporta anche questa volta il pubblico dei THE KOLORS nelle atmosfere degli anni '80. Prodotto da Borotalco TV e girato utilizzando ...

The Kolors, esce il nuovo singolo Cabriolet Panorama In questo brano risuona tutto il mondo cui i Kolors facevano riferimento agli inizi della nostra carriera. È una citazione di tutto il mondo anni 80 italiano e internazionale a cui ci ispiriamo, ...

The Kolors, esce il nuovo singolo Cabriolet Panorama (ANSA) - ROMA, 30 APR - E' uscito "Cabriolet Panorama" (per Island Records), il nuovo singolo dei Kolors. Il singolo electro-funk è stato scritto da Stash e Davide Petrella e prodotto da Stash e Zef e ...

