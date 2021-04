The Handmaid’s Tale 4 rischia di sfociare nella pornografia della sofferenza e della tortura (Di venerdì 30 aprile 2021) The Handmaid’s Tale 4 è ripartita all’insegna dello stesso schema che ne ha fatto la fortuna finora: la ribellione dell’Ancella June e delle sue compagne, la fuga da Gilead, poi la cattura e la vendetta del regime. In questo inizio della stagione che vede il debutto alla regia della protagonista Elizabeth Moss, però, la distopia sembra sempre più sfociare nella pornografia della sofferenza e della tortura. I primi tre episodi di The Handmaid’s Tale 4, arrivati su TIMVision il 29 aprile, sembrano avere un unico comune scopo: rendere ancora più soffocante, tetro e repulsivo il racconto fatto finora ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) The4 è ripartita all’insegna dello stesso schema che ne ha fatto la fortuna finora: la ribellione dell’Ancella June e delle sue compagne, la fuga da Gilead, poi la cattura e la vendetta del regime. In questo iniziostagione che vede il debutto alla regiaprotagonista Elizabeth Moss, però, la distopia sembra sempre più. I primi tre episodi di The4, arrivati su TIMVision il 29 aprile, sembrano avere un unico comune scopo: rendere ancora più soffocante, tetro e repulsivo il racconto fatto finora ...

