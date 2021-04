Tesla, il Bitcoin frutta un guadagno clamoroso in meno di due mesi (Di venerdì 30 aprile 2021) Tesla, il Bitcoin wallet si gonfia: l’azienda rivela quanto è cresciuto in poco più di un mese e mezzo l’investimento di un miliardo e mezzo fatto a inizio febbraio. Elon Musk (Foto Businessinsider)Tesla rivela quanto ha guadagnato in circa un mese e 20 giorni con il suo investimento in Bitcoin. Lo scorso 8 febbraio, l’azienda automobilistica di Elon Musk ha comprato un miliardo e mezzo di dollari nella criptovaluta creata il 9 gennaio del 2009 dall’ineffabile e quasi certamente inesistente Satoshi Nakamoto. E per ora non se ne è affatto pentita, visto che il portafoglio che figura tra i suoi asset, detto letteramente Bitcoin Wallet, si è gonfiato tantissimo. D’altra parte il pesante investimento di Elon Musk ha determinato un effetto domino che ha indotto molte altre aziende a ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 30 aprile 2021), ilwallet si gonfia: l’azienda rivela quanto è cresciuto in poco più di un mese e mezzo l’investimento di un miliardo e mezzo fatto a inizio febbraio. Elon Musk (Foto Businessinsider)rivela quanto ha guadagnato in circa un mese e 20 giorni con il suo investimento in. Lo scorso 8 febbraio, l’azienda automobilistica di Elon Musk ha comprato un miliardo e mezzo di dollari nella criptovaluta creata il 9 gennaio del 2009 dall’ineffabile e quasi certamente inesistente Satoshi Nakamoto. E per ora non se ne è affatto pentita, visto che il portafoglio che figura tra i suoi asset, detto letteramenteWallet, si è gonfiato tantissimo. D’altra parte il pesante investimento di Elon Musk ha determinato un effetto domino che ha indotto molte altre aziende a ...

