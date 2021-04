Terroristi rossi, il delirio di Bifo Berardi: «Italiani infami». Meloni: «Vergognati, sei disgustoso» (Di venerdì 30 aprile 2021) “Queste sono le vergognose parole di Bifo Berardi – ex militante di Potere Operaio, movimento di estrema sinistra – in merito agli arresti dei criminali rossi. Berardi, le tue parole sono disgustose, così come la loro storia sanguinaria. L’Italia non dimentica”. Giorgia Meloni non può tollerare tali infamie. Ecco cosa ha avuto il coraggio di dichiarare questo “galantuomo”, all’epoca finito in carcere per l’omicidio di un carabiniere; e scarcerato dopo una marcia di protesta di 10 mila persone in piazza Maggiore, a Bologna. Terroristi rossi, Bifo Berardi: “Italiani infami” “Il popolo italiano è un popolo di infami. Lo sapevamo già. La sete di vendetta è soltanto la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 aprile 2021) “Queste sono le vergognose parole di– ex militante di Potere Operaio, movimento di estrema sinistra – in merito agli arresti dei criminali, le tue parole sono disgustose, così come la loro storia sanguinaria. L’Italia non dimentica”. Giorgianon può tollerare talie. Ecco cosa ha avuto il coraggio di dichiarare questo “galantuomo”, all’epoca finito in carcere per l’omicidio di un carabiniere; e scarcerato dopo una marcia di protesta di 10 mila persone in piazza Maggiore, a Bologna.: “” “Il popolo italiano è un popolo di. Lo sapevamo già. La sete di vendetta è soltanto la ...

Ultime Notizie dalla rete : Terroristi rossi "Lo Stato non si vendica. Il carcere può rieducare anche i terroristi anziani" ...frustrazione di chiedere a Parigi la riconsegna dei latitanti rossi, e di sentirsi rispondere di no. Adesso la Francia cambia linea, e si apre la strada per il ritorno in patria di dieci terroristi. ...

Gli Anni di Piombo hanno lasciato un'eredità tutt'oggi pesante per l'Italia Il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di accogliere clamorosamente la richiesta di estradizione dell'Italia circa a 10 tra ex brigatisti rossi e altri terroristi. E' la fine della 'dottrina Mitterand' o forse la sua più genuina attuazione dopo quattro decenni, ma anche una pagina di storia per archiviare una volta per tutte gli Anni di ...

