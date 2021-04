“Terribile notizia”. Risveglio traumatico per Ilary Blasi, è successo tutto dopo la puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi. (Di venerdì 30 aprile 2021) Continua a perdere colpi L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, che nella puntata di ieri giovedì 29 aprile è stata seguita da appena 2.8 milioni di telespettatori pari al 16,5% di share, ancora meno della scorsa settimana dove aveva registrato il record negativo della stagione attuale del format: 2.838.000 di telespettatori e il 16,9% di share. Avversario vincente Ancora una volta dunque vince la diretta concorrenza di Un Passo dal Cielo 6, in onda su Rai1, che ha appassionato 4,7 milioni di telespettatori pari al 20,2% di share. Quella di ieri è stata l’ultima puntata registrata per lasciare, come sappiamo, spazio all’Isola spagnola Supervivientes, nella quale sta partecipando una stellare Valeria Marini; dalla prossima settimana resta l’appuntamento ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 30 aprile 2021) Continua a perdere colpi L’Isola deidi, che nelladigiovedì 29 aprile è stata seguita da appena 2.8 milioni di telespettatori pari al 16,5% di share, ancora meno della scorsa settimana dove aveva registrato il record negativo della stagione attuale del format: 2.838.000 di telespettatori e il 16,9% di share. Avversario vincente Ancora una volta dunque vince la diretta concorrenza di Un Passo dal Cielo 6, in onda su Rai1, che ha appassionato 4,7 milioni di telespettatori pari al 20,2% di share. Quella diè stata l’ultimaregistrata per lasciare, come sappiamo, spazio all’Isola spagnola Supervivientes, nella quale sta partecipando una stellare Valeria Marini; dalla prossima settimana resta l’appuntamento ...

