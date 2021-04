Terremoto: pronte 9 ordinanze in deroga, c’è anche Amatrice (Di sabato 1 maggio 2021) ANCONA – “Oggi è stata una giornata molto importante per la ricostruzione del Centro Italia. Abbiamo definito con l’Agenzia delle Entrate l’attesissima Guida per l’uso combinato del Superbonus con il contributo, che consente ai cittadini la ricostruzione più sicura e rispettosa dell’ambiente di sempre, senza accolli di spesa a loro carico. Abbiamo firmato l’Accordo con il Ministero dell’Interno e le Prefetture per i controlli di legalità sui cantieri, per contrastare infiltrazioni criminali, lavoro nero e dumping contrattuale, mettendo in equilibrio semplificazioni e legalità. Abbiamo infine raggiunto infine l’intesa unanime della Cabina di Coordinamento, con i Presidenti delle Regioni e i rappresentanti dei Sindaci, su un nutrito pacchetto di ordinanze speciali in deroga, a partire da quella per la ricostruzione del centro storico di ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 maggio 2021) ANCONA – “Oggi è stata una giornata molto importante per la ricostruzione del Centro Italia. Abbiamo definito con l’Agenzia delle Entrate l’attesissima Guida per l’uso combinato del Superbonus con il contributo, che consente ai cittadini la ricostruzione più sicura e rispettosa dell’ambiente di sempre, senza accolli di spesa a loro carico. Abbiamo firmato l’Accordo con il Ministero dell’Interno e le Prefetture per i controlli di legalità sui cantieri, per contrastare infiltrazioni criminali, lavoro nero e dumping contrattuale, mettendo in equilibrio semplificazioni e legalità. Abbiamo infine raggiunto infine l’intesa unanime della Cabina di Coordinamento, con i Presidenti delle Regioni e i rappresentanti dei Sindaci, su un nutrito pacchetto dispeciali in, a partire da quella per la ricostruzione del centro storico di ...

Advertising

statodelsud : Terremoto: pronte 9 ordinanze in deroga, anche Amatrice - Pino__Merola : Terremoto: pronte 9 ordinanze in deroga, anche Amatrice - ansa_marche : Terremoto: pronte 9 ordinanze in deroga, anche Amatrice - AnsaRomaLazio : Terremoto: pronte 9 ordinanze in deroga, anche Amatrice. Anche Basilica Norcia e Camerino. Legnini, giornata chiave… - AnsaMarche : Terremoto: pronte 9 ordinanze in deroga, anche Amatrice. Anche Basilica Norcia e Camerino. Legnini, giornata chiave -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto pronte Post Covid, non basta un tampone negativo per riprendersi la propria vita ...le persone che il virus lo hanno vissuto sulla propria pelle e che non si sentono ancora pronte a ... Non basterà una parvenza di vita 'normale' dopo un terremoto sanitario, economico e sociale durato ...

Turismo, ripresa a piccoli passi: l'Umbria punta sui mesi estivi ... mentre le altre strutture saranno pronte a fine mese, per tornare pienamente operative per il ... noi dobbiamo aggiungere quasi cinque anni di terremoto. Siamo stremati, non c'è una visione o una ...

Terremoto: pronte 9 ordinanze in deroga, anche Amatrice Agenzia ANSA Terremoto: pronte 9 ordinanze in deroga, c’è anche Amatrice ANCONA - "Oggi è stata una giornata molto importante per la ricostruzione del Centro Italia. Abbiamo definito con l'Agenzia delle Entrate l'attesissima ...

Terremoto: pronte 9 ordinanze in deroga, anche Amatrice (ANSA) - ANCONA, 30 APR - "Oggi è stata una giornata molto importante per la ricostruzione del Centro Italia. Abbiamo definito con l'Agenzia delle Entrate l'attesissima Guida per l'uso combinato del S ...

...le persone che il virus lo hanno vissuto sulla propria pelle e che non si sentono ancoraa ... Non basterà una parvenza di vita 'normale' dopo unsanitario, economico e sociale durato ...... mentre le altre strutture sarannoa fine mese, per tornare pienamente operative per il ... noi dobbiamo aggiungere quasi cinque anni di. Siamo stremati, non c'è una visione o una ...ANCONA - "Oggi è stata una giornata molto importante per la ricostruzione del Centro Italia. Abbiamo definito con l'Agenzia delle Entrate l'attesissima ...(ANSA) - ANCONA, 30 APR - "Oggi è stata una giornata molto importante per la ricostruzione del Centro Italia. Abbiamo definito con l'Agenzia delle Entrate l'attesissima Guida per l'uso combinato del S ...