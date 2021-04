Terna: Donnarumma, 'Italia può diventare l'hub energetico del Mediterraneo' (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "L'Italia può diventare l'hub energetico del Mediterraneo. Il nostro Paese è interconnesso con Francia, Austria, Svizzera, Slovenia, Montenegro, Grecia e Malta e, prospetticamente nei prossimi anni, lo sarà anche con la Tunisia, con l'obiettivo di creare un corridoio energetico che dall'Africa può arrivare fino al Nord Europa". Ad affermarlo è l'ad di Terna, Stefano Donnarumma nel corso del suo intervenendo all'Assemblea degli azionisti. A novembre, ricorda Donnarumma, "abbiamo varato un nuovo Piano Industriale per il periodo 2021-2025, che prevede circa 9 miliardi di euro di investimenti per i prossimi cinque anni e si pone l'obiettivo, come sottolinea il nostro nuovo payoff 'Driving Energy', di rafforzare il ruolo centrale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "L'puòl'hubdel. Il nostro Paese è interconnesso con Francia, Austria, Svizzera, Slovenia, Montenegro, Grecia e Malta e, prospetticamente nei prossimi anni, lo sarà anche con la Tunisia, con l'obiettivo di creare un corridoioche dall'Africa può arrivare fino al Nord Europa". Ad affermarlo è l'ad di, Stefanonel corso del suo intervenendo all'Assemblea degli azionisti. A novembre, ricorda, "abbiamo varato un nuovo Piano Industriale per il periodo 2021-2025, che prevede circa 9 miliardi di euro di investimenti per i prossimi cinque anni e si pone l'obiettivo, come sottolinea il nostro nuovo payoff 'Driving Energy', di rafforzare il ruolo centrale ...

