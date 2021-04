Temptation Island, Pietro Delle Piane rompe il silenzio dopo la denuncia di Mediaset e rivela che… (Di venerdì 30 aprile 2021) dopo il suo ultimo intervento a Live – Non è la D’Urso, Pietro Delle Piane ha rilasciato alcune dichiarazioni per spiegare meglio il senso Delle sue parole. Davanti alle telecamere del programma condotto da Barbara D’Urso, l’attore aveva detto che a Temptation Island aveva recitato un ruolo. Questa sua affermazione aveva suscitato la reazione di alcuni personaggi noti affezionati al reality, come Filippo Bisciglia. Inoltre la Fascino stessa era intervenuta facendo sapere di averlo denunciato. A superguidatv.it, Pietro ha detto che il suo discorso è stato frainteso: Ho detto che avevo recitato un ruolo ma poi non ho avuto modo di spiegare bene cosa intendessi dire. La mia dichiarazione non era un’accusa rivolta alla trasmissione ... Leggi su isaechia (Di venerdì 30 aprile 2021)il suo ultimo intervento a Live – Non è la D’Urso,ha rilasciato alcune dichiarazioni per spiegare meglio il sensosue parole. Davanti alle telecamere del programma condotto da Barbara D’Urso, l’attore aveva detto che aaveva recitato un ruolo. Questa sua affermazione aveva suscitato la reazione di alcuni personaggi noti affezionati al reality, come Filippo Bisciglia. Inoltre la Fascino stessa era intervenuta facendo sapere di averloto. A superguidatv.it,ha detto che il suo discorso è stato frainteso: Ho detto che avevo recitato un ruolo ma poi non ho avuto modo di spiegare bene cosa intendessi dire. La mia dichiarazione non era un’accusa rivolta alla trasmissione ...

