Telethon in campo per la Festa della Mamma: in campo migliaia di volontari per i Cuori di biscotto (Di venerdì 30 aprile 2021) Il weekend 1° e 2 maggio, e poi di nuovo il 15 e 16, continua la campagna della fondazione "Io per lei", dedicata alla mamme Leggi su repubblica (Di venerdì 30 aprile 2021) Il weekend 1° e 2 maggio, e poi di nuovo il 15 e 16, continua la campagnafondazione "Io per lei", dedicata alla mamme

Advertising

Piergiulio58 : Telethon in campo per la Festa della Mamma: in campo migliaia di volontari per i Cuori di biscotto. - SaraCVTo : RT @repubblica: Telethon in campo per la Festa della Mamma: in campo migliaia di volontari per i Cuori di biscotto - StraNotizie : Telethon in campo per la Festa della Mamma: in campo migliaia di volontari per i Cuori di biscotto… - ADM_assdemxmi : RT @repubblica: Telethon in campo per la Festa della Mamma: in campo migliaia di volontari per i Cuori di biscotto - repubblica : Telethon in campo per la Festa della Mamma: in campo migliaia di volontari per i Cuori di biscotto -