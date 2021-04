Teatro, ‘Incontro-Verso’, dieci attori in residenza artistica per raccontare le migrazioni (Di venerdì 30 aprile 2021) Le narrazioni migrano, proprio come i popoli che danno loro vita, consentendo a ciascuno di viaggiare e di conoscere, che è il miglior antidoto verso ogni forma di violenza e di intolleranza. E narrare, in una formula del tutto nuova per una scuola di Teatro, è l’obiettivo del progetto culturale “Incontro-Verso, resilienza artistica” della Shakespeare Theatre Academy, entrato nel vivo proprio in queste ultime settimane con una intensa attività residenziale in cui il Teatro si rinnova come veicolo di una pedagogia della resistenza. Sono dieci i giovani attori, attentamente selezionati, impegnati nel progetto che coinvolge più di trenta professionisti tra coach e tutor sotto la direzione artistica di Tony Colapinto, al timone della Shakespeare Theatre Academy, e con la collaborazione del ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) Le narrazioni migrano, proprio come i popoli che danno loro vita, consentendo a ciascuno di viaggiare e di conoscere, che è il miglior antidoto verso ogni forma di violenza e di intolleranza. E narrare, in una formula del tutto nuova per una scuola di, è l’obiettivo del progetto culturale “Incontro-Verso, resilienza” della Shakespeare Theatre Academy, entrato nel vivo proprio in queste ultime settimane con una intensa attività residenziale in cui ilsi rinnova come veicolo di una pedagogia della resistenza. Sonoi giovani, attentamente selezionati, impegnati nel progetto che coinvolge più di trenta professionisti tra coach e tutor sotto la direzionedi Tony Colapinto, al timone della Shakespeare Theatre Academy, e con la collaborazione del ...

