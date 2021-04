Tardelli: dopo Sanremo tutto è cambiato per il Milan (Di venerdì 30 aprile 2021) Marco Tardelli su La Stampa commenta l’imbarazzante girone di ritorno del Milan che è riuscito a distruggere il bottino accumulato nella prima parte della stagione e che ora attende il ritorno di Ibra. Si è partita dai sogni e le illusioni dello scudetto per trovarsi a combattere per un posto in Champions. Forse tutti noi abbiamo sopravvalutato questo Milan, forse abbiamo sperato di avere un campionato combattuto fino alla fine, forse… ma da Sanremo qualcosa è cambiato. Il rinnovo dei contratti, la diversità di gestione dei giocatori, il potere degli agenti, sono problemi che destabilizzano lo spogliatoio e creano distacchi silenziosi che possono trasformare una squadra: perfetta all’andata, spenta e confusionaria nelle ultime 14 gare. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) Marcosu La Stampa commenta l’imbarazzante girone di ritorno delche è riuscito a distruggere il bottino accumulato nella prima parte della stagione e che ora attende il ritorno di Ibra. Si è partita dai sogni e le illusioni dello scudetto per trovarsi a combattere per un posto in Champions. Forse tutti noi abbiamo sopravvalutato questo, forse abbiamo sperato di avere un campionato combattuto fino alla fine, forse… ma daqualcosa è. Il rinnovo dei contratti, la diversità di gestione dei giocatori, il potere degli agenti, sono problemi che destabilizzano lo spogliatoio e creano distacchi silenziosi che possono trasformare una squadra: perfetta all’andata, spenta e confusionaria nelle ultime 14 gare. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : #Tardelli: dopo #Sanremo tutto è cambiato per il #Milan Su La Stampa: Il rinnovo dei contratti, la diversità di ge… - pentascit : Italia: Dopo aver conquistato la Serie A il Bitonto di Jozita Azevedo e Gabi Tardelli tenterà di accaparrarsi anch… - DuckPapero : @HuffPostItalia Marco Tardelli dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino. #vaccini #Pfizer #AstraZeneca… - SignorTrofimov : Quando sento “mi si è chiuso lo stomaco” mi torna sempre in mente la mia ultima volta, dopo il gol di Tardelli nell’82 - GioGioInter : @esistenzialinte Ah beh tardelli, dopo la grande carriera di allenatore non sapevo che si fosse pure reinventato esperto di mercato -