Taranto, incidente sul lavoro al porto: Natalino muore a 49 anni (Di venerdì 30 aprile 2021) Taranto in lutto per la morte di Natalino Albano. L'operaio, 49 anni, è deceduto ieri al porto dopo un volo di diversi metri. A nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita messi in campo dal personale sanitario. Taranto, caduto al porto: Natalino muore a 49 anni Natalino, dipendente della Peyrani Sud, era impegnato

