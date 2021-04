Tante richieste per Gattuso, anche Milan e Juve alla finestra (Di venerdì 30 aprile 2021) Quella del Napoli è stata una stagione abbastanza travagliata, che è iniziata bene, proseguendo poi con varie problematiche legate a casi Covid ed infortuni, e che adesso nel finale di stagione sta dimostrando di avere un’imporTante crescita. anche i rapporti tra mister Gennaro Gattuso ed il presidente Aurelio De Laurentiis, in seguito alla sconfitta subita sul campo del Verona per 3-1, si sono raffreddati, dando luogo ad una frattura forse insanabile. Certamente al termine del campionato in corso l’addio dell’ex Milan non è poi così scontato. L’intera piazza partenopea, compresi i calciatori, vorrebbero continuare con ‘Ringhio’, ma quest’ultimo continua a non dare segnali di riappacificazione e quindi il suo addio si fa sempre più vicino. C’è anche da dire, però, che ADL farà un ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Quella del Napoli è stata una stagione abbastanza travagliata, che è iniziata bene, proseguendo poi con varie problematiche legate a casi Covid ed infortuni, e che adesso nel finale di stagione sta dimostrando di avere un’imporcrescita.i rapporti tra mister Gennaroed il presidente Aurelio De Laurentiis, in seguitosconfitta subita sul campo del Verona per 3-1, si sono raffreddati, dando luogo ad una frattura forse insanabile. Certamente al termine del campionato in corso l’addio dell’exnon è poi così scontato. L’intera piazza partenopea, compresi i calciatori, vorrebbero continuare con ‘Ringhio’, ma quest’ultimo continua a non dare segnali di riappacificazione e quindi il suo addio si fa sempre più vicino. C’èda dire, però, che ADL farà un ...

Advertising

lousweethearttt : RT @g__intheGreen: ne approfitto per spammare un po’ il mio small business dove potete trovare tante cose dedicate a Lou, ma non solo, e do… - RS_Stylinson : RT @g__intheGreen: ne approfitto per spammare un po’ il mio small business dove potete trovare tante cose dedicate a Lou, ma non solo, e do… - g__intheGreen : ne approfitto per spammare un po’ il mio small business dove potete trovare tante cose dedicate a Lou, ma non solo,… - Radio24_news : RT @NessunLuogo24: Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: '#StatiUni… - NessunLuogo24 : Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: '… -