Taglio capelli uomo 2021, il trend PE è la sfumatura bassa (Di venerdì 30 aprile 2021) Le mezze misure, tra i trend capelli per uomo, ci sono eccome. A spopolare, infatti, questa stagione, non sono solo lunghezze alla Brad Pitt o teste rasate. Iper gettonato, e molto googlato, è il Taglio corto con sfumatura bassa. «Sta bene soprattutto a chi, nella parte superiore della testa, ha un Taglio di media lunghezza, magari con un ciuffo più lungo portato avanti o con i capelli tirati indietro - spiega Giovanni Zuffellato di Bullfrog Bergamo - In quel caso una sfumatura bassa consente di equilibrare e slanciare il viso. In alcuni casi la sfumatura bassa crea anche un effetto ottico che fa apparire gli occhi più grandi. Si tratta di un tipo di sfumatura che ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 aprile 2021) Le mezze misure, tra iper, ci sono eccome. A spopolare, infatti, questa stagione, non sono solo lunghezze alla Brad Pitt o teste rasate. Iper gettonato, e molto googlato, è ilcorto con. «Sta bene soprattutto a chi, nella parte superiore della testa, ha undi media lunghezza, magari con un ciuffo più lungo portato avanti o con itirati indietro - spiega Giovanni Zuffellato di Bullfrog Bergamo - In quel caso unaconsente di equilibrare e slanciare il viso. In alcuni casi lacrea anche un effetto ottico che fa apparire gli occhi più grandi. Si tratta di un tipo diche ...

