Sweet Tooth | il trailer della serie TV fantasy di Netflix

(Di venerdì 30 aprile 2021) I bambini sono il nostro futuro, si dice, ma se nascessero metà umani e metà animali? La domanda sorge spontanea guardando ildi '' , laTVche uscirà in streaming su ...

I bambini sono il nostro futuro, si dice, ma se nascessero metà umani e metà animali? La domanda sorge spontanea guardando il trailer di 'Sweet Tooth', la serie TV fantasy che uscirà in streaming su Netflix il 4 giugno 2021. Si tratta dell'adattamento dell'omonimo fumetto scritto da Jeff Lemire e pubblicato da DC Comics, storia post-apocalittica di un bambino, metà umano e metà cervo. Regia di Jim Mickle. Una serie con Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Christian Convery, Aliza Vellani. Prodotta da Robert Downey Jr.