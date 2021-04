Svelata la protagonista di NCIS | Hawaii e il suo storico personaggio nella nuova serie

(Di venerdì 30 aprile 2021) Come ampiamente previsto, ladisarà una donna e farà la storia del franchise: per la prima volta un format dell’universo diavrà una guida al femminile e di origini asiatiche. E il suo volto sarà quello di Vanessa Lachey, modella, attrice e moglie del cantante Nick Lachey con cui ha tre figli. A pochi giorni dalla conferma di un ordine per un’intera stagione CBS ha annunciato il nome delladie diffuso i primi dettagli sul suo: interpreterà Jane Tennant, la prima donna agente speciale responsabile diPearl. Tanto capace di essere diplomatica quanto molto dura, Tennant è un investigatrice appassionata che può navigare abilmente su una scena del crimine e tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Svelata protagonista

...dove ilscopre per la prima volta cosa vuole fare in futuro, Yatora è pronto a fare dei grandi sacrifici per seguire il suo sogno. Attendo con ansia l'anime! Vedi anche Free:la ...E' statala verità sull'ipotetico fidanzato della show girl Elisabetta Gregoraci. A parlarne è stata proprio lei nel programma 'Domenica In' .della quinta edizione del Grande Fratello ...La startup modenese Automobili Estrema è pronta a svelare la prima supersportiva stradale a batterie della nostra Motor Valley: si chiamerà Fulminea e avrà a disposizione una powertrain da 2.040 caval ...Si sono ufficialmente concluse le riprese di “ Shotgun Wedding ”, nuova commedia romantica, con vene action, con protagonisti Jennifer Lopez e Josh Duhamel. Una pellicola che ha visto cast e crew impe ...