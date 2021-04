Surf | Leonardo Fioravanti | “Arriva la fase calda della stagione E’ il mio momento”

(Di venerdì 30 aprile 2021)si sta preparando alla terza tappa del Championship TourWorldLeague, in programma a Margaret River (Australia), il prossimo 2 maggio. Ilista romano dopo aver raggiunto i quarti di finale nella prima tappa alle Hawaii e i sedicesimi nel secondo appuntamento a Newcastle, è pronto a dare spettacolo tra le ondeWest Coast. L’azzurro, in un’intervista rilasciata a Il Tempo, ha raccontato le sue sensazioni e le sue ambizioni per il prossimo appuntamento del Championship TourWorldLeague: “lae voglio affrontarla con una condizione psicofisica ottimale. Mi sono allenato tanto e voglio ...

SonsOcean : Tuttologic Surf - Young Gun #1 Questa volta Leonardo Franceschini si vuole divertire ... circondandosi da 4 tra i p…

È il mio momento! - continua- Per il mio stile dile condizioni qui sono ottimali: le onde sono molto potenti, simili alle Hawaii, e mi trovo davvero a mio agio. È ancora vivo - ...... Markus Eder (Sci Freestyle), Aaron Durogati (Parapendio), Dorothea Wierer (Biathlon), Matteo Berrettini (Tennis), Larissa Iapichino (Salto in lungo),Fioravanti (), Roland Fischnaller (...Leonardo Fioravanti si sta preparando alla terza tappa del Championship Tour della World Surf League, in programma a Margaret River (Australia), il prossimo 2 maggio. Il surfista romano dopo aver ...Leonardo Fioravanti ha voglia di dare spettacolo nella quarta tappa della WSL, la terza in Australia. Lo farà nella cornice di Margaret River, città della regione South West ...