Supermercati aperti o chiusi il 1 maggio 2021? Info e orari negozi e centri commerciali a Roma e nel Lazio (Di venerdì 30 aprile 2021) I Supermercati sono aperti o chiusi il 1° maggio? E’ questo quello che potrebbero domandarsi in tanti, ma in realtà l’eventuale riapertura varia da Regione a Regione. Non c’è una “regola” specifica e tutto è nelle mani delle singole attività o delle grandi catene: a loro la decisione di aprire o meno il giorno della festa dei lavoratori, ora che l’Italia è quasi tutta tinta di “giallo”. Supermercati aperti o chiusi il 1 maggio a Roma e nel Lazio? A Roma, così come a Milano, non tutti i Supermercati resteranno aperti domani, sabato 1 maggio, in occasione della festa dei lavoratori. I punti vendita Coop ed Esselunga rimarranno chiusi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) Isonoil 1°? E’ questo quello che potrebbero domandarsi in tanti, ma in realtà l’eventuale riapertura varia da Regione a Regione. Non c’è una “regola” specifica e tutto è nelle mani delle singole attività o delle grandi catene: a loro la decisione di aprire o meno il giorno della festa dei lavoratori, ora che l’Italia è quasi tutta tinta di “giallo”.il 1e nel? A, così come a Milano, non tutti iresterannodomani, sabato 1, in occasione della festa dei lavoratori. I punti vendita Coop ed Esselunga rimarranno, ...

