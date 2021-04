Superbonus, lo Stato allarga la platea dei beneficiari: le ultime (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Superbonus cambia. In attesa dell’ufficializzazione delle nuove misure, sembra che lo Stato voglia allargare la platea dei beneficiari Il Recovery plan ha stabilito la cifra finale per il Superbonus: 18 miliardi di stanziamento per il 2021. Lo ha confermato il Premier Mario Draghi in Parlamento, aggiungendo che per ora non si può fare di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilcambia. In attesa dell’ufficializzazione delle nuove misure, sembra che lovogliare ladeiIl Recovery plan ha stabilito la cifra finale per il: 18 miliardi di stanziamento per il 2021. Lo ha confermato il Premier Mario Draghi in Parlamento, aggiungendo che per ora non si può fare di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

TheItalianTimes : #DecretoSostegnibis in Consiglio dei ministri la settimana prossima Allo studio il rinvio delle… - VirgilioZanni : RT @PaoloBorg: Conte ha attaccato Draghi sul Superbonus su Facebook..'deve essere in Pnrr' Ma fuori da Facebook gli hanno fatto notare che… - g_giuseppina : RT @PaoloBorg: Conte ha attaccato Draghi sul Superbonus su Facebook..'deve essere in Pnrr' Ma fuori da Facebook gli hanno fatto notare che… - LibertaMario : RT @PaoloBorg: Conte ha attaccato Draghi sul Superbonus su Facebook..'deve essere in Pnrr' Ma fuori da Facebook gli hanno fatto notare che… - ALisimberti : RT @gspazianitesta: Il superbonus è stato attivato nello 0,1% dei condominii. Forse, se si smettesse di descriverlo come la Salvezza, si la… -