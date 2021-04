Superata soglia 500 mila vaccinazioni al giorno, Figliuolo: ''La macchina è efficiente' (Di venerdì 30 aprile 2021) Nella giornata del 29 aprile sono state 508.158 le somministrazioni effettuate nel quadro della campagna vaccinale nazionale. il dato stato rilevato oggi alle 16.23 ed in aggiornamento. La cifra la pi ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 30 aprile 2021) Nella giornata del 29 aprile sono state 508.158 le somministrazioni effettuate nel quadro della campagna vaccinale nazionale. il dato stato rilevato oggi alle 16.23 ed in aggiornamento. La cifra la pi ...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: Francia, superata soglia 6.000 in rianimazione. E' la prima volta da aprile 2020 - ilovepisa : RT @Nazione_Pisa: Rifiuti, cresce la differenziata: nel primo trimestre 2021 superata la soglia del 65% - loporchiomarcy : RT @BacktoWork24: ?? #Overfunding per @Sardexnet: superata la soglia di #600mila euro! ?? Scopri i futuri sviluppi della #fintech innovativa… - francocontu : RT @BacktoWork24: ?? #Overfunding per @Sardexnet: superata la soglia di #600mila euro! ?? Scopri i futuri sviluppi della #fintech innovativa… - bai_monica0117 : Covid, superata per la prima volta la soglia delle 500mila vaccinazioni in un giorno -