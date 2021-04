Super League, nuovo affondo di Gravina: «Non c’è piramide senza base» (Di venerdì 30 aprile 2021) Gabriele Gravina torna a parlare della Super League: ecco le dichiarazioni del presidente della FIGC in merito al nuovo torneo Gabriele Gravina, a L’Aquila per un’iniziativa promossa dalla LND, torna a parlare di Super League. Le sue parole riportate dall’ANSA. «Non può esistere il vertice di una piramide se non c’è la base. Il grande calcio non può fare a meno del calcio dilettantistico – ha continuato -. Dobbiamo trovare un equilibrio. Sarebbe farisaico ed ipocrita pensare che il mondo della dimensione economica, il calcio d’élite, o se preferite l’industria del calcio, non debba essere tenuto in debita considerazione, è lo stesso che ci fa assistere a traiettorie e gesti tecnici importanti. Tutti sanno quale è il mio pensiero: ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Gabrieletorna a parlare della: ecco le dichiarazioni del presidente della FIGC in merito altorneo Gabriele, a L’Aquila per un’iniziativa promossa dalla LND, torna a parlare di. Le sue parole riportate dall’ANSA. «Non può esistere il vertice di unase non c’è la. Il grande calcio non può fare a meno del calcio dilettantistico – ha continuato -. Dobbiamo trovare un equilibrio. Sarebbe farisaico ed ipocrita pensare che il mondo della dimensione economica, il calcio d’élite, o se preferite l’industria del calcio, non debba essere tenuto in debita considerazione, è lo stesso che ci fa assistere a traiettorie e gesti tecnici importanti. Tutti sanno quale è il mio pensiero: ...

